In occasione della mostra Yōkai. Le antiche stampe dei mostri giapponesi, Bologna ospita per due giorni, per la prima volta in Europa, lo spettacolo The Life of Hokusai, un grande show di performing art per commemorare i 260 anni dalla nascita di Katsushika Hokusai, forse il pittore giapponese più famoso al mondo. Due giorni di spettacolo, il 30 giugno e il primo luglio 2023, con quattro repliche, al Teatro Arena del Sole, per raccontare attraverso la danza, la musica e la poesia, la vita del grande maestro, padre della pittura giapponese: un uomo, un genio, un folle che arrivò a considerarsi la connessione tra le energie celesti e quelle terrene…addirittura l’incarnazione di un drago.

Magia e colori si abbattono sul palco con l’impeto de La grande onda di Kanagawa, il capolavoro assoluto di Hokusai, immergendo gli spettatori in un viaggio tra le valli, le montagne, i fiumi e la maestosità della natura che hanno così profondamente ispirato la sua arte, nonché tra i demoni e le ombre che l’hanno resa per lui l’impresa alla quale devolversi con vorace maniacalità fino alla morte.

La spettacolare opera è stata ideata dal produttore Shin Sugimoto e dal performer di fama mondiale Katsumi Sakakura, con la partecipazione del regista Kento Shimizu e la collaborazione di Takashi Okazaki, character designer molto popolare per il suo lavoro sul leggendario anime di samurai hip-hop “Afro Samurai” e sul film della DC Comics “Ninja Batman”. E’ una produzione Global Business Labo in collaborazione, per l’Italia, con Vertigo Syndrome.

Il progetto era stato preparato nel 2020, ma a causa dello scoppiare della pandemia, fu necessario interrompere temporaneamente la produzione teatrale e si decise di far realizzare al regista Kento Shimizu un documentario, registrando la performance degli artisti davanti a un palco senza pubblico. Il documentario è ora disponibile sulla piattaforma Amazon Prime Japan, USA e UK.

I biglietti per lo spettacolo hanno 5 fasce di prezzo (Galleria 15 euro, Palchi di Secondo Ordine 25 euro, Palchi di primo Ordine e Platea 35 euro, Biglietto Vip Gold 84,53 euro e Vip Premium 93,87 euro) e possono essere acquistati direttamente in mostra, alla biglietteria di Yōkai. Le antiche stampe dei mostri giapponesi, in Palazzo Pallavicini, oppure online, con diritto di prevendita.

Con l’acquisto del biglietto VIP, i visitatori dello show, sia nella replica pomeridiana che in quella serale, potranno partecipare ad una degustazione di sake guidata da un kikizakeshi, ovvero un sommelier della bevanda alcolica più rappresentativa del Sol Levante. I partecipanti all’assaggio, che si terrà alle 19.30, ne scopriranno tutte le caratteristiche più importanti, nonché il modo “più giapponese” per assaporarlo.