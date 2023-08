E’ stata immediata la risposta da parte del grande pubblico che segue la rubrica del Tg5, L’Arca di Noè , il programma con il maggior numero di ascolti tra tutte le trasmissioni dedicate agli animali , quasi il 20% di share. La rubrica che in estate manda in onda le repliche delle puntate invernali , quest’anno per la prima volta , ha voluto inserire una novità assoluta. Per tutto il mese di agosto, uno spazio dal titolo “Tipi da Spiaggia”, interamente girato a UNICA BEACH, la spiaggia per cani di Giulianova ( TE) . Dopo la messa in onda domenicale , richieste di informazioni e prenotazioni per trascorrere giorni di relax con il cane a UNICA BEACH, sono arrivate da tutta Italia.

In questa spiaggia dal 2018, abbiamo registrato un incremento costante di fruitori, passando da qualche centinaia di presenze , a circa tremila nella stagione estiva. La spiaggia UNICA BEACH ricordo, seppur molto richiesta anche da chi non ha il cane , non offre servizi a tutti, ma solo a chi viene in vacanza al mare con il proprio amico a 4 zampe ( cani e gatti)

Nelle puntate de L’Arca di Noè in onda su Canale 5 , tutte le domeniche di agosto alle ore 13,45 , oltre a mostrare con immagini suggestive il divertimento dei cani portati a UNICA BEACH , vengono trattati dalla sottoscritta in qualità di medico veterinario ( responsabile della gestione della spiaggia e titolare della relativa concessione) , i più importanti aspetti della vacanza ideale con il cane. Una vera spiaggia dedicata ai cani deve avere due requisiti indispensabili: concedere ai cani la possibilità di fare il bagno in mare e accettare cani di tutte le taglie e di tutte le razze. E’ inoltre fondamentale che la struttura abbia personale competente e preparato alla gestione e all ‘assistenza degli animali. Consiglio prima di partire, per non avere brutte sorprese all’arrivo in struttura, di chiedere sempre specificatamente quali servizi sono messi a disposizione dei pet. Nella seconda metà del ciclo di appuntamenti con “Tipi da spiaggia” invece, si parla di come ci si comporta quando si va in vacanza con il proprio cane e come prendersene cura anche al mare. Domenica prossima 27 agosto andrà in onda l’ultimo appuntamento con “Tipi da spiaggia” che tratterà la cura del pet in vacanza e di tutto ciò che è importante portare con sè in viaggio Come accaduto in queste domeniche passate, in spiaggia saranno tutti sintonizzati per seguire L’Arca di Noè in live ! di seguito il link della puntata di oggi in cui si parla dell’importanza dell’uso del guinzaglio e del rispetto di tutte le specie: https://mediasetinfinity. mediaset.it/video/larcadinoe/ tipi-da-spiaggia_ FD00000000394188