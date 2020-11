Dal 22 novembre, la prima delle 6 puntate della serie tv diretta da Luca Ribuoli

Advertisements

“Vite in fuga”, serie tv in 6 serate diretta da Luca Ribuoli, coproduzione Rai Fiction – PayperMoon Italia, e interpretata, tra gli altri, da Claudio Gioè, Anna Valle e con Ugo Pagliai, sarà ambientata in Alto Adige e, in particolare in Val Gardena, in mezzo alle Dolomiti, Patrimonio Naturale dell’Umanità UNESCO.Le riprese in Val Gardenasono state realizzate nel 2019, tra Aprile e Maggio, in diverse location, come la Val d’Anna, Selva e anche presso il locale La Stua.