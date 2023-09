Scatta il countdown per la Coppa del Mondo Primiero Dolomiti Trail. L’US Primiero abbraccia il grande spirito della corsa in montagna e questo sabato farà avvicinare professionisti e amatori nel contesto unico delle Pale di San Martino e delle Dolomiti patrimonio Unesco. Il fulcro dell’evento sarà a Fiera di Primiero, dove il pubblico avrà un posto privilegiato per seguire gratuitamente giro dopo giro le varie gare.

“Hurry up!” Per prenotare online l’ambito pettorale c’è tempo solo fino a mercoledì 27, la montagna chiama!

Intanto, la Nazionale italiana di corsa in montagna, in raduno in Valle di Primiero da giovedì 28 settembre a domenica 1° ottobre, avrà tutto il tempo per studiare i punti salienti del circuito ad anello di 3,4 km con 230 m/dsl. Paolo Germanetto, coordinatore tecnico mountain, trail running e ultradistanze, ha convocato in raduno uno ‘squadrone’ composto da ben 19 azzurri: i valdostani Xavier Chevrier e Henry Aymonod, fresco vincitore del Memorial Pietro Lanfranchi “Peket”, Vivien Bonzi e Anna Hofer, vincitrici rispettivamente del titolo italiano assoluto e junior, e ancora l’altoatesino Andreas Reiterer, vice campione del mondo e quattro volte campione italiano di trail lungo, e i ‘navigati’ Alice Gaggi, Luciano Rota e Isacco Costa. Si aggiungono inoltre Lucia Arnoldo, Beatrice Bianchi, Matilde Bonino, Mauro Dallapiccola, Luca Del Pero, Gloria Rita Antonia Giudici, Elia Mattio, Luca Merli, Alessia Scaini, Alberto Vender ed Emily Vucemillo.

Molti di loro li ritroveremo in gara sabato e sicuramente ci sarà la giovanissima (classe 2005) Anna Hofer dello Sport Club Merano: “Parteciperò sia al raduno con la Nazionale sia alla gara di Coppa del Mondo in Valle di Primiero. È un posto bellissimo e gli incontri con il gruppo azzurro sono sempre utili, siamo un team forte con un grande spirito di squadra e tutti abbiamo qualcosa in comune: la passione per la corsa in montagna! Il titolo di campionessa italiana junior mi dà ulteriore motivazione per continuare a lavorare duro e migliorarmi”.

Non vede l’ora di seguire da vicino i migliori interpreti di Coppa del Mondo il campionissimo Jonathan Wyatt, sette volte campione del mondo e otto volte vincitore della Coppa del Mondo di corsa in montagna, nonché World Cup manager: “Il percorso è di stile classico, non troppo tecnico e abbastanza percorribile. C’è tanto trail, ma la cosa bella è che il pubblico potrà vedere giro dopo giro quasi tutta la gara. Abbiamo i più forti atleti di Coppa del Mondo, soprattutto tra le donne con le keniane Muthoni e Murigi. Possono fare molto bene gli azzurri Chevrier e Aymonod, ma c’è da tenere sott’occhio anche lo statunitense Liam Meirow. C’è posto per tutti al Primiero Dolomiti Trail, tutti possono partecipare e anche questo aspetto fa parte dello spirito della corsa in montagna”.

Al Primiero Dolomiti Trail, penultima tappa “Silver Label” del circuito Valsir Mountain Running World Cup, se ne vedranno delle belle e correre assieme ai “big” di Coppa del Mondo è davvero un’occasione da non sprecare!