BARCELLONA (SPAGNA) – Missione compiuta, il Barcellona ribalta il Siviglia e vola in finale di Coppa del Re. La squadra di Koeman rimonta il 2-0 dell’andata con tre gol: Dembélé al 12′ e Piqué al 94′ regalano ai blaugrana i supplementari, poi Braithwaite firma il 3-0 al 95′ e sigilla la qualificazione. Il Papu Gomez parte dalla panchina, quando entra non incide e il Siviglia non trova il gol

che gli avrebbe dato la finale. Strapotere Barça, che approfitta anche dell’inferiorità numerica della squadra di Lopetegui, rimasta in nove per i rossi a Luuk de Jong e Fernando. Ora Messi e compagni sfideranno una tra Levante e Athletic Bilbao che si affrontano giovedì 4 marzo partendo dall’1-1 dell’andata.