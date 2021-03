FIRENZE – Ai microfoni di Sky il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli commenta il ko in extremis contro la Roma: “Abbiamo preso un altro gol per un millimetro, è già il terzo. A noi ci sono stati annullati due gol per un millimetro. Abbiamo fatto una partita vera, non meritavamo di perdere. Affrontavamo una squadra ricca di talento e qualità. Negli ultimi minuti devi avere molta più attenzione in area di Advertisements Igor si è fatto male, Castrovilli, anche Pulgar ha chiesto il cambio… non ci gira molto bene. “Kokorin? Serve pazienza, abbassare le aspettative, attendere che si adegui al calcio italiano. Il cambio era d’obbligo. Pulgar ha chiesto il cambio, non potevo rischiare. Io in questo momento devo cercare di tirare fuori il meglio dai miei giocatori, per me sono i migliori. Cercare di metterli nelle posizioni più adatte ma il problema è che quando devi fare i cambi non hai dei doppionidevi vedere il sistema per ripartire. Mi auguro che non solo Castro abbia capito questo modo di pensare. Sono ottimista: questa squadra può dare di più. Dobbiamo pressare e poi pensare alla qualità. La mentalità ce l’ha Ribery in certe zone del campo, gli altri devono lavorare come operai e ogni tanto mettere qualità”.