A Dobbiaco, da domani fino a domenica 2 aprile, ci saranno in palio i titoli dei Campionati Italiani di sci di fondo. Alla Nordic Arena tutto è pronto per chiudere in bellezza la coinvolgente stagione che ha visto gli azzurri sempre più protagonisti in Coppa del Mondo. Ma il festival tricolore in Val Pusteria sarà tutto da seguire, con tanti giovani fondisti a dare spettacolo durante le quattro giornate di gare tutte in tecnica libera: Individuale, Staffetta, Individual Long Distance e Sprint, aperte inoltre anche agli atleti stranieri.

Il direttore di gara Marina Rizzo domani alle 9.30 darà il via ufficiale alla gara Individuale valida per i Campionati Italiani Assoluti, giovedì giornata di riposo, mentre venerdì 31 marzo è in programma l’attesissima staffetta che dispenserà i titoli dei Campionati Italiani Assoluti e Giovani. Sabato 1° aprile si disputerà l’Individual Long Distance dove ci saranno in gioco i titoli dei Campionati Italiani Assoluti e U23, i Campionati Italiani U20 e Coppa Italia U16. L’ultima giornata sarà dedicata alla Sprint, valida per i Campionati Italiani Assoluti e U23, oltre alla gara FIS aperta agli U18 e U20.

Ecco finalmente svelati i nomi dei fondisti al via. Ci saranno veramente tutti i migliori azzurri, a cominciare dal capitano valdostano Federico Pellegrino (FFOO), il quale ha sigillato una stagione davvero memorabile con il terzo posto nella graduatoria generale di Coppa del Mondo dietro ai fuoriclasse norvegesi Klaebo e Golberg, quindi Francesco De Fabiani (CS Esercito), argento assieme al conterraneo “Pelle” nella Team Sprint di Lahti lo scorso weekend in Coppa del Mondo, e ancora l’altoatesino Dietmar Nöckler (FFOO) e il trentino Simone Daprà (FFOO), autori assieme a “Pelle” e “DeFa” dell’impresa magistrale con l’oro ottenuto in staffetta in Coppa del Mondo proprio sulle nevi dobbiachesi. Ci saranno inoltre il trentino Simone Mocellini (FFGG) e il carabiniere altoatesino Michael Hellweger tra i favoriti nella Sprint in skating, e ancora i fondisti azzurri della squadra di Coppa del Mondo Giandomenico Salvadori (FFGG), Paolo Ventura (CS Esercito) e Davide Graz (FFGG).

In campo femminile scenderanno in pista le poliziotte Federica Sanfilippo e Sara Hutter, l’alpina Cristina Pittin, Martina Di Centa (CS Carabinieri) e, tra le altre, la finanziera trentina Nicole Monsorno.

Al via molti atleti protagonisti nella prova finale di Opa Cup di Dobbiaco, come ad esempio il friulano Luca Del Fabbro, Martino Carollo, Davide Ghio, Lorenzo Romano e, al femminile, Martina Bellini, Iris De Martin Pinter e Nadine Laurent.

Le prove di Dobbiaco saranno apertissime e alla Nordic Arena sfileranno pure atleti provenienti dalla nazionale tedesca e della Mongolia. L’organizzazione è affidata all’esperto comitato Sport Ok del presidente Gerti Taschler, il quale andrà a premiare non solo i neo laureati campioni italiani ma anche i vincitori Senior e U23 di Coppa Italia e della Coppa Italia Giovanile.

Le sfide emozionanti non mancheranno e gli appassionati a casa potranno gustarsele in diretta streaming su Fondo Italia.