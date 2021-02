“Europei in Inghilterra? Presto per dirlo”

Grande attenzione alla richiesta dell’Inghilterra di ospitare in esclusiva i prossimi Europei. “Non sono titolata a parlare per la Uefa. In questo momento la situazione è talmente in evoluzione per cui effettivamente decidere oggi qualcosa sarebbe impossibile. Ci sono varie opzioni in campo“. La federazione inglese può sfruttare il maggior numero di vaccini effettuati nel Regno Unito. “I vaccini? In Inghilterra li hanno perché li producono. Hanno giocato un po’ al buio per averli. Credo che la Uefa attenderà qualche giorno per decidere, forse il 20 aprile sarà decisivo”. Chiusura dedicata alle italiane in Europa, vessate dagli arbitri. A Juventus e Lazio manca un rigore. L’Atalanta ha invece subito un’espulsione dubbia. “Rosetti maltratta le italiane? Non mi va di parlare di arbitri, ma ieri l’Atalanta è stata sfortunata e martellata. Stasera bisogna tifare Napoli anche se è difficile recuperare. Tiferò per il Napoli? Sì, quando ci sono italiane tifo sempre per loro. Remuntada? Ci credo poi fino all’ultimo momento, finché l’arbitro non fischia la partita è ancora in corso diceva Boskov”.