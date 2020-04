Il calcio tedesco lavora per ripartire, il governo prende tempo BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Da oggi test per tutti i giocatori dei 36 club di A e B. Il calcio tedesco è pronto a ripartire o lavora per farlo al più presto nelle condizioni di sicurezza migliori possibili.

Fonti della DFL, la Lega dei club della Germania, hanno fatto sapere che da oggi i calciatori saranno sottoposti a due esami ciascuno prima del ritorno in campo e secondo i calcoli della stampa tedesca serviranno 20mila test, considerando anche i tecnici e gli altri componenti degli staff di ogni singola squadra.

L’obiettivo del calcio tedesco è far ripartire i campionati il 9 maggio e oggi è una giornata importante, dal momento che la cancelliera Angela Merkel incontrerà i rappresentanti dei 16 stati federali. A tal proposito, però, ci sono da registrare le dichiarazioni di Helge Braun, responsabile dello staff della Merkel, che ha spiegato che l’argomento Bundesliga verrà affrontato il 6 maggio.

(ITALPRESS). ari/red 30-Apr-20 14:46