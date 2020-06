La Juve sta provando a costruire la squadra del futuro. I bianconeri, sempre alla ricerca del meglio, non hanno ancora rinunciato all’obiettivo Chiesa, su cui stanno lavorando a fari spenti, ma la valutazione di 70 milioni che il patron della Viola Commisso dà al suo gioiello rende difficilissima questa trattativa, così come quella con la Roma per Zaniolo, che ha una valutazione di 60 milioni. Per lo stesso motivo è tramontata la trattativa con il Santos per il talentuoso Kaio Jorge, per il quale i brasiliani chiedono 35 milioni. Poi ‘è Pogba che sogna sempre di tornare alla Juve, ma il suo ingaggio rende molto complicata la soluzione del rebus. Nel frattempo in Spagna scrivono che il Real sarebbe pronto a offrire 100 milioni di euro per De Ligt.

Qui Roma

La Roma ha deciso di cedere Kluivert, che potrebbe finire all’Arsenal nell’ambito della trattativa per la permanenza a Trigoria di Mkhtaryan, e Under, che ha in Sarri un estimatore. Ma la Roma non accetta di scambiarlo con Rugani e valuta l’alternativa Romero, attualmente al Genoa ma di proprietà bianconera. Per la difesa dei giallorossi il ds Petrachi valuta anche la candidatura del giovanissimo (classe 2003) francese Ismaël Doukourè, del Valenciennes, che piace anche a Hertha Berlino e Atalanta. Per il veronese Kumbulla è sempre in vantaggio l’Inter che sta cercando di far abbassare la valutazione di questo giocatore, che è di 30 milioni. Si cerca quindi di inserire nella trattativa qualche giocatore di orbita nerazzurra che sia gradito all’Hellas.

Inter e Milan

L’Inter sarebbe anche disposta a prendere Kumbulla e a lasciarlo a Verona per un anno. Nel caso la trattativa fallisse, Marotta ha pronta l’alternativa, che è il 21enne Sarr del Nizza. Intanto l’Atalanta si è fatta ufficialmente avanti per Esposito, chiedendo di acquistare il baby bomber a titolo definitivo con possibilità di riacquisto per l’Inter, che ci sta pensando. Il Torino sogna sempre Nainggolan, ma l’ingaggio del belga rende difficile questo discorso. In casa Milan ci si consola dell’eliminazione dalla Coppa Italia con la prima operazione in entrata: è infatti in arrivo a parametro zero Pierre Kalulu, capitano dell’Under 19 del Lione che non ha ancora però mai debuttato in prima squadra con Rudi Garcia. Il difensore francese, classe 2000, è ai dettagli con i rossoneri e potrebbe arrivare a Milano già nei prossimi giorni. Per Soboszlai, talento ungherese del Salisburgo da tempo nel mirino dei rossoneri, è corsa a tre con Napoli e Lazio.

Coutinho

Coutinho, a fine stagione, lascerà il Bayern Monaco per fare ritorno al Barcellona. Il fantasista brasiliano, che attualmente è fermo per infortunio, fa gola anche all’Arsenal. Secondo il Sun, l’unica remora del club di Londra è legata all’ingaggio del giocatore, che percepisce 14 milioni di sterline a stagione: per questo i dirigenti dei ‘Gunners’, bussando alla porta del Barcellona, avrebbero chiesto al club spagnolo – scrive il giornale – di pagare una parte dell’ingaggio per agevolare il ritorno in Premier del brasiliano, che in passato ha pure giocato nell’Inter e nel Liverpool.

