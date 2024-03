Sport e turismo vanno a braccetto in Sicilia grazie alla sesta edizione del Giro della Sicilia, l’evento cicloturistico giunto ormai alla sua sesta edizione quest’anno sarà l’occasione per fare un viaggio immersivo fra le straordinarie bellezze dei monti Nebrodi.

Si parte il 26 maggio da Gliaca di Piraino con una prima tappa “mare e monti”. Attraverso la Statale 113 “Settentrionale Sicula” i ciclisti attraverseranno Brolo, Ponte Naso, la spiaggia di San Gregorio e il lungomare di Capo d’Orlando, Rocca di Caprileone, fino a Torrenova. Da qui inizierà la salita, con la prova cronometrata che da contrada Rizzo porterà i ciclisti fino a San Marco D’Alunzio. Qui finirà la prova cronometrata, per proseguire la scalata dei Nebrodi lungo Frazzanò, Longi e Galati Mamertino, da dove inizierà la discesa che, attraverso bivio Due Fiumare, farà ritorno a Rocca di Caprileone per riprendere la litoranea che, da Capo D’Orlando, ripoterà i ciclisti al punto di partenza di Gliaca di Piraino.

Tantissimi i punti di interesse turistico che i cicloamatori troveranno lungo il percorso, dalle splendide spiagge di Brolo, Testa di Monaco e San Gragorio, al tempio di Ercole attorno al quale è stata edificata la bellissima San Marco D’Alunzio, uno dei Borghi più belli d’Italia. La traversata della strada provinciale 157, da Frazzanò a Galati Mamertino, darà l’opportunità agli oltre 100 “turisti in bici” di affrontare la loro gara amatoriale in un contesto paesaggistico di rara bellezza, con fitti boschi di faggi, aceri, frassini e querce. Da non perdere nelle vicinanze del percorso alcuni punti di particolare interesse come le Rocche del Crasto, la Grotta del Lauro e la Cascata del Catafurco.