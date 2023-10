Gli italiani sono conosciuti nel mondo per essere grandissimi appassionati di sport, a prescindere dalla disciplina sportiva . Ma oltre a seguire tantissimi eventi ciò che contraddistingue la maggior parte degli italiani è il desiderio di rendere la passione sportiva un’attività di intrattenimento. Proprio per questo motivo si sono affermate con grande velocità e forza le scommesse sportive, anche e soprattutto online.

Ma quali sono gli sport preferiti dagli italiani? E quali sono considerati i più popolari su cui scommettere?

Mai senza il calcio

Come hanno dimostrato le importanti competizioni tra nazionali di calcio, ma anche le partite internazionali tra club, il calcio è indubbiamente lo sport preferito del pubblico italiano. Si può scommettere non soltanto sui risultati della massima Lega di Serie A, ma anche sulla Serie B e campionati di altri paesi. Anche i recenti mondiali femminili di calcio hanno lasciato il segno, contribuendo alla crescita e all’apprezzamento di questo sport.

Grazie a questa grande popolarità i bookmaker riescono a garantire quote elevate e competitive.

Tra i vantaggi sulle scommesse del calcio troviamo quindi la possibilità di contare su un palinsesto ricchissimo e ampio, che comprende anche campionati di nicchia, oltre a una serie di promozioni valide sia per i nuovi iscritti ma anche per i giocatori più attivi.

L’atletica leggera avanza

L’atletica leggera è un altro settore particolarmente interessante per tutti coloro che amano scommettere. Il merito di questo successo è sicuramente legato ai rappresentanti del nostro paese che si sono distinti all’interno delle ultime competizioni internazionali. L’atletica italiana infatti è passato dalle zero medaglie dei Mondiali nel 2015 alle 5 vittorie di Tokyo 2021, fino ad arrivare all’ottimo risultato dei mondiali di Budapest con un oro, un bronzo e due argenti.

Corse dei cavalli, la storia delle scommesse

Sono in costante crescita le scommesse sulle corse di cavalli, una disciplina che è ancora considerata di nicchia, ma che non smette mai di affascinare il pubblico italiano. Questa disciplina è ancora considerata come la forma più pura di scommessa, tanto da offrire una buona copertura live disponibile non solo nelle sale gioco fisiche ma anche in quelle digitali.

Per scommettere serve sicuramente una conoscenza specifica, perché le qualità dei cavalli da corsa sono fondamentali per cercare di prevedere l’esito finale. Resta quindi uno degli sport più popolari ma che richiede un’attenta ricerca; di sicuro non si basa solo sulla fortuna, anche se quella non guasta mai.

Tennis tra eleganza ed emozione

Uno dei giochi più emozionanti che non può essere lasciato da parte resta il tennis, che in molti paesi è addirittura considerato il miglior sport sul quale scommettere. In Italia gode di grande sostegno, in particolare dopo le recenti performance dell’altoatesino Sinner, che è particolarmente seguito dopo la sua vittoria ai Masters 1000.

Sicuramente, in tutta onestà, è uno di quelli più emozionanti in particolare durante gli eventi di maggior prestigio che vengono organizzati a livello mondiale. La maggior parte dei bookmaker italiani coprono gli eventi di tennis con diretta streaming, che permette di seguire gli appuntamenti e i duelli uno contro uno (o nel caso del doppio due contro due).

Inoltre si trovano tantissime puntate , come le cosiddette “puntate laterali”, che un giocatore usa per riuscire ad aumentare il raggio d’azione e le possibilità di vincita a disposizione di ogni singolo appassionato.

Anche il basket nella top 5

A chiudere la top 5 delle discipline sportive che maggiormente attirano gli appassionati italiani di scommesse, non poteva mancare il basket. Ciò comprende non solo la massima lega di Serie A italiana o le competizioni europee, ma anche la stellare NBA, dove si riuniscono i migliori campioni di pallacanestro del mondo.

Il basket ha raggiunto l’apice del suo successo attirando numerosi giocatori che sono incuriositi dalle quote sportive e dalle diverse scommesse live offerte. Inoltre, esattamente come avviene con il calcio, si tratta di un appuntamento settimanale che permette quindi di tenere viva la competizione non solo tra le squadre ma in particolare tra chi ama fare pronostici.

Altri sport

Meritano una menzione speciale anche discipline sportive come il ciclismo, il volley e i motori, sia su 2 che su 4 ruote. Essere finiti fuori dalla top 5 non significa che siano sport ignorati nel nostro paese, ma alimentano la curiosità dei giocatori attraverso eventi in programma settimanalmente o annualmente. Il loro contributo attivo permette di rendere sempre più competitivo il settore delle scommesse sportive, ampliando l’offerta e il palinsesto reso disponibile per gli iscritti di diverse piattaforme di bookmaker