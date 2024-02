1)Quanto allenamento e preparazione fisica e mentale c’è dietro la ricerca di battere un simile record?!

Dietro la ricerca di battere un simile record c’è tanto allenamento giornaliero, tanta preparazione fisica e mentale. L’apnea è uno sport molto specifico e serve molto allenamento in acqua per sviluppare il diving-reflex (riflesso di immersione) nel migliore dei modi, ma anche tanta palestra che prende una grande parte degli allenamenti, Nell’acqua non si riescono a sviluppare tutte le capacità motorie che nell’apnea servono e dunque il lavoro in palestra diventa fondamentale. Bisogna poi tenere conto, che per fare immersione sotto il ghiaccio il corpo va abituato ad un’ambiente totalmente estraneo alla normalità in cui viviamo perché subisce uno stress fuori dal comune, e dunque gli allenamenti devono essere più intensi, di quelli che avrei fatto facendo apnea orizzontale solo in piscina. La preparazione per un tentativo del genere è di un anno e mezzo, metodica e continua.

2)Userai queste imprese per sensibilizzare gli sportivi sui temi riguardanti il riscaldamento globale ed il climate change?!

Credo che gli sportivi che vengono presi spesso come esempi, dovrebbero parlare di più del riscaldamento globale e del cambiamento climatico. Sicuramente durante il mio tentativo di record si vedrà la differenza della spessore del ghiaccio che c’era nel 2017 quando feci il precedente record e quella che sarà ora. Spero che con le mie imprese riuscirò a sensibilizzare gli sportivi e soprattutto i giovani, che potranno fare in futuro i cambiamenti necessari a fermare il riscaldamento globale e gli innumerevoli danni e devastazioni che questo comporta..

3) perché hai scelto l’attrezzatura Seac?

Ho scelto l’attrezzatura SEAC perché mi sono trovata veramente bene con i loro materiali. Le mute sono molto comode, e sembrano fatte su misura, le maschere morbide e soprattutto sono super contenta con il loro computer subacqueo ApneaHR, che mi fa leggere tutte le informazioni utili durante l’immersione in mare e in piscina. Poi un altro bonus è che credono molto nella qualità e nel Made in Italy.

4) Chi compone lo staff di professionisti che ti supporterà per entrambi i record?

Per un tale evento c’è un grande lavoro, non solo per la mia preparazione fisica ma anche organizzativa, che ovviamente senza il Club di Croatia-Apnea (Croazia) non sarebbe stato possibile eseguire. Ci saranno molte persone coinvolte in un tale evento, dalle persone che prepareranno tutto il campo affinchè non manchi il minimo dettaglio, fino ai subacquei che mi faranno d’ assistenza per rendermi questa sfida piu facile, più possibile.