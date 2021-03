Primo tempo, due traverse dei blancos

Senza Benzema, Hazard, Carvajal e Sergio Ramos, Zidane si affida al tridente offensivo composto da Isco, Mariano e Asensio, con Casemiro, Kroos e Modric a centrocampo. Nella Real Sociedad, Isak è l’unica punta, con David Silva e Oyarzabal in appoggio. Dopo un primo quarto d’ora a ritmi soporiferi, sono gli ospiti a creare la prima palla gol, con un contropiede pericoloso che porta al tiro Gorosabel: destro centrale respinto da Courtois. Gli uomini di Zidane iniziano ad ingranare e al primo tentativo vanno vicinissimi al vantaggio: discesa sulla destra di Lucas Vazquez, cross sul secondo palo e colpo di testa a colpo sicuro di Mariano che colpisce la traversa; sulla ribattuta ai avventa Asensio, il cui tiro viene ribattuto sulla linea da Le Normand. Sul corner successivo ci prova Varane, colpo di testa insidioso che il portiere Remiro devia sulla parte alta della traversa. Al trentaquattresimo percussione centrale di Kroos, che sfrutta un assist di Isco per tagliare in due la difesa avversaria, ma il suo tentativo si perde sul fondo. A due minuti dall’intervallo si accende Modric: tunnel su David Silva e botta spaventosa dal limite, respinta a fatica da Remiro.

Vinicius risponde a Portu

Se il primo tempo è stato un dominio dei padroni di casa, la ripresa inizia in maniera completamente opposta. Gli ospiti spingono, collezionando corner e occasioni. Dopo due minuti un uscita a vuoto di Courtois mette i brividi a Zidane, la rovesciata di Nacho Monreal sfiora la traversa. Al decimo minuto arriva il gol della Real Sociedad: David Silva apre sulla sinistra per Nacho Monreal, cross calibrato al centro dell’area di rigore e stacco preciso di Portu che insacca alle spalle di Courtois. Si infrange dopo 458 minuti l’imbattibilità del portiere dei blancos. Il Real Madrid è sotto shock e due minuti più tardi è ancora Portu che si invola sulla destra; cross al centro per Isak che tutto solo arriva con colpevole ritardo. Zidane prova a dare una scossa ai suoi inserendo Vinicius, Rodrygo e Duro. Casemiro va vicino al pareggio con un colpo di testa ravvicinato che lambisce il palo, poi tocca a Hugo Duro, sempre di testa sfiorare il montante. Nel finale è un vero e proprio forcing dei padroni di casa, che trovano il pareggio ad un minuto dalla fine con Vinicius, bravissimo (e fortunato) a girare in rete un cross di Lucas Vazquez. Il Real ci crede e nel recupero sfiora il vantaggio con Duro, che si lascia anticipare sotto porta da Le Normand. Domenica prossima l’attesissimo derby di Madrid.

Real Madrid-Real Sociedad, il tabellino



La classifica della Liga