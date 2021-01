Mandzukic-Milan, ci siamo. Per l’arrivo ufficiale dell’ex Juve manca soltanto la firma. “Noi conosciamo bene il suo carattere, abbiamo avuto occasione di parlare con lui – ha dichiarato Paolo Maldini a Sky Sport prima della sfida contro il Cagliari – Non ci consultiamo con i giocatori per prenderne degli altri perché è la società che decide. Abbiamo dei contatti continui con gli allenatori soprattutto per questo tipo Advertisements Tomori? Tra il quasi preso e non averlo preso siamo lì. Quando manca un dettaglio poi le cose non si fanno. Abbiamo cercato di prenderlo anche nel mercato estivo. Abbiamo visto in lui qualche caratteristica pensiamo giusta per metterlo insieme ai nostri difensori ”.