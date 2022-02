Nel prossimo concorso, inoltre, la formula di gioco “Il Tredici” sarà ancora più ricca, potendo contare su un jackpot da oltre 560 mila euro al quale andrà aggiunta la quota parte del montepremi del concorso. Si può prevedere che per il prossimo “13” la quota a disposizione degli appassionati si aggirerà sugli 800 mila euro . La chiusura delle giocate è prevista per le ore 17:45 del 19 febbraio 2022.

Il nuovo Totocalcio continua a macinare consensi. In vista del prossimo concorso, infatti, il numero 6 del 19 – 21 Febbraio 2022, le giocate hanno fatto segnare un nuovo record. Nelle sole prime 24 ore di accettazione delle giocate – il concorso è stato aperto alle ore 13:00 di ieri – sulla formula “Il Tredici” la raccolta è stata di oltre 65.000 euro . Un rilancio, quello di un prodotto storico come il Totocalcio, fortemente voluto dall’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dal suo direttore generale, Marcello Minenna – riporta l’Agenzia Agimeg.

Totocalcio, nuovo record di giocate sul “13”: in sole 24 ore dall’apertura del concorso già raccolti oltre 65 mila euro

