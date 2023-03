Gli italiani hanno ritrovato la voglia di viaggiare, lo dimostra anche il fatto che, secondo il potente motore di ricerca di voli e hotel www.jetcost.it , le loro ricerche di voli sono aumentate del 32%, mentre quelle degli hotel del 41% rispetto alla Pasqua 2019, l’anno precedente alla pandemia.

E una buona percentuale di italiani che ha in programma di viaggiare in questa Pasqua ha optato per l’Italia, in particolare per 14 città: Napoli (1), Palermo (4), Catania (5), Roma (6), Milano (8), Torino (10), Venezia (11), Bari (15), Cagliari (17), Lamezia Terme (18), Bologna (19), Brindisi (23), Verona (24) e Firenze (25) sono tra le prime 25 città più ricercate al mondo dai turisti italiani per queste vacanze di Pasqua utilizzando Jetcost.

Jetcost.it analizza regolarmente le ricerche effettuate attraverso il suo sito, in modo da ottenere dati molto affidabili visto che si tratta di ricerche reali e non di sondaggi. I dati che analizzano i risultati delle ricerche di voli durante la Pasqua 2023 indicano che nei primi venticinque posti, oltre alle città italiane, ci sono le capitali e le grandi città dei paesi europei come Parigi, che si piazza al secondo posto, Barcellona (3), Amsterdam (7), Madrid (9), Londra (12), Valencia (13), Praga (14), Lisbona (16), Vienna (20) e Siviglia (21). Dubai è la destinazione a lungo raggio più popolare, al 22esimo posto.

Per tutti coloro che non sanno ancora dove andare, Jetcost suggerisce alcune destinazioni esotiche, forse non così popolari, ma con ottime offerte in questo periodo dell’anno: https://www.jetcost.it/ speciale/10-destinazioni-per- pasqua/6240

Le città più ricercate al mondo dai turisti italiane durante Pasqua 2023:

1. Napoli

2. Parigi

3. Barcellona

4. Palermo

5. Catania

6. Roma

7. Amsterdam

8. Milano

9. Madrid

10. Torino

11. Venezia

12. Londra

13. Valenzia

14. Praga

15. Bari

16. Lisbona

17. Cagliari

18. Lamezia Terme

19. Bologna

20. Vienna

21. Siviglia

22. Dubai

23. Brindisi

24. Verona

25. Firenze

Ignazio Ciarmoli, Direttore Marketing Jetcost, ha dichiarato: “L’interesse degli italiani per il proprio Paese non viene meno in nessun periodo dell’anno. Naturalmente, i periodi di vacanza un po’ più lunghi come la Settimana Santa e la Pasqua aumentano il numero di ricerche e prenotazioni. Per quanto possiamo vedere, i turisti hanno ancora desiderio di sole, spiagge, feste religiose, cultura, gastronomia, shopping, buoni alberghi e infrastrutture, e l’Italia ha tutto questo da offrire e le sue città sono ancora una volta le più ricercate dai turisti nazionali”.