Libertà, avventura e aria aperta: la vacanza in camper si conferma una scelta sempre più gettonata dagli italiani, e non solo. Secondo i dati di Yescapa, la piattaforma di camper-sharing fondata nel 2012 e diventata, in seguito alla fusione dello scorso anno con Goboony, leader in Europa, sono 125.000 gli utenti italiani che nel corso del 2023 hanno visitato il sito e creato il proprio profilo, pronti per una nuova vacanza all’insegna della scoperta, tra colori e nuovi paesaggi da esplorare. Se si guarda ai dati globali, invece, il numero di nuovi utenti tocca i due milioni.

E, di conseguenza, aumentano anche le prenotazioni: +35% la crescita in Italia rispetto al 2022, con un importante incremento dei ricavi del 60%.

In Italia o all’estero: dove gli italiani preferiscono noleggiare il camper? Secondo la ricerca di Yescapa la risposta è (quasi) nel mezzo: il 40% degli utenti, nel corso del 2023, ha prenotato un veicolo in Italia, mentre il 60% all’estero, orientandosi in particolar modo tra la Spagna e il Portogallo.

Scendendo nel dettaglio delle destinazioni, infatti, emerge che tra le mete più scelte spicca su tutte l’arcipelago delle Canarie (21% delle prenotazioni): qui Tenerife, Lanzarote e Fuerteventura sono la destinazione ideale per chi ama una vacanza che sia tutto l’anno all’insegna del calore e del relax. Segue il richiamo della natura e dell’oceano, con il Portogallo, seconda meta più desiderata, dove è possibile raggiungere a bordo del proprio camper anche Lisbona (scelta dal 16% degli utenti), una città dai colori e l’atmosfera vivace. Non manca il richiamo dall’Italia che porta i camperisti a Milano e Roma (in ordine 10% e 8% delle prenotazioni), città non solo da visitare, ma anche da considerare come base per viaggi alla scoperta del Belpaese, e nelle isole, in Sardegna e in Sicilia (rispettivamente 6% e 5% delle prenotazioni), alla ricerca di natura incontaminata per la prima, del buon cibo e di cultura della Magna Grecia per la seconda.