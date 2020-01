Nel primo week end di febbraio le nuove Vitara Hybrid e S-Cross Hybrid debutteranno nella seconda tappa del Suzuki 4×4 Vertical Winter Tour 2020 (powered by Radio Deejay) che si terrà a San Martino di Castrozza (TN).

Riparte con due novità il Suzuki 4×4 Hybrid Vertical Winter Tour 2020, che torna ad animare alcune tra le più belle e rinomate località sciistiche italiane. La seconda tappa della manifestazione, in programma sabato 1 e domenica 2 febbraio a San Martino di Castrozza (TN), vedrà presenti in anteprima nazionale Vitara Hybrid e S-Cross Hybrid (la presentazione internazionale è avvenuta qualche giorno fa a Budapest).

Provare per credere

La cosa bella per chi vorrà partecipare è che ci si potrà prenotare per un test drive. A San Martino di Castrozza sarà possibile ammirare Vitara Hybrid presso lo spazio Suzuki all’interno del Vertical Village, sull’Alpe Tognola. Ai margini del Village sarà inoltre attrezzata un’area da cui partiranno i test drive Suzuki. Le prove, prenotabili direttamente in loco, daranno modo di sperimentare la grande efficacia della tecnologia Suzuki 4×4 AllGrip in abbinamento alla tecnologia ibrida, che permette di muoversi in condizioni di aderenza precaria nel massimo rispetto dell’ambiente.

Accanto alle nuove Vitara Hybrid e S-Cross Hybrid, si potranno testare Ignis e Swift 1.2 Hybrid 4WD, le uniche auto ibride sotto i quattro metri di lunghezza dotate di trazione integrale.

Il gruppo si completerà poi con Suzuki JIMNY, erede della leggendaria stirpe dei fuoristrada compatti di Hamamatsu.

Il Suzuki 4×4 Hybrid Vertical Winter Tour 2020 vede quindi rappresentati tutti i sistemi di trazione integrale progettati da Suzuki. Si va dal pratico AllGrip Auto di IGNIS e SWIFT, che non richiede alcun intervento del pilota, allo specialistico AllGrip Pro di JIMNY con marce ridotte, passando per l’AllGrip Select di VITARA e S-CROSS, con quattro modalità di funzionamento da selezionare in base al fondo da affrontare.

Una tecnologia che fa la differenza

VITARA HYBRID e S-CROSS HYBRID entrano da protagoniste assolute nelle rispettive categorie di mercato. Entrambe combinano, infatti, l’impareggiabile versatilità dalla trazione integrale AllGrip Select alla straordinaria efficienza della più recente tecnologia Suzuki HYBRID. Il suo cuore pulsante è il motore 1.4 BOOSTERJET, cui è abbinato un modulo Hybrid, che sfrutta tre elementi principali. Questi sono l’Integrated Starter Generator (ISG), che funge da alternatore, motore elettrico e motorino di avviamento, un pacco di batterie agli ioni di litio sistemato sotto il sedile del passeggero e un convertitore, che trasforma la tensione da 48V a 12V. Oltre che compatti, tutti questi componenti sono anche leggeri: il peso complessivo del sistema è di 45 kg.

La presenza della tecnologia HYBRID su VITARA e S-CROSS è tanto discreta quanto decisiva per migliorare l’efficienza e il piacere di guida. Quando si accelera, il motore elettrico fornisce, infatti, una coppia immediata a supporto di quella data dal motore termico e irrobustisce la curva di erogazione ai bassi regimi, rendendo la progressione più vivace e lineare. L’unità elettrica si occupa inoltre di far girare il motore al minimo mentre ci si ferma con il pedale della frizione azionato, senza che sia necessario iniettare benzina per mantenere gli organi meccanici in movimento. Il risultato totale è una riduzione media dei consumi e delle emissioni del 20% nel ciclo NEDC rispetto al precedente motore 1.4 BOOSTERJET.

Partnership vincente

Il Vertical Winter Tour ha scelto Suzuki come Title Sponsor dell’edizione 2020. La Casa giapponese considera la partnership una straordinaria occasione per legare il suo brand a una manifestazione brillante e dinamica. Attraverso questo legame, Suzuki esprime tutta la sua sportività e la sua attenzione all’ambiente agli occhi del grande pubblico, degli ascoltatori di Radio Deejay e in particolare degli amanti della montagna.

Il weekend del villaggio

Il Suzuki 4×4 Hybrid Vertical Winter Tour 2020 porta sulle montagne la formula dell’Holiday park itinerante a ingresso libero e gratuito. In ogni località gli animatori e gli artisti di Radio Deejay movimentano sin dal mattino il Village e i piazzali a ridosso delle piste con musica e intrattenimento. Tutte le giornate prevedono un fitto programma capace di coinvolgere sia i ragazzi sia le famiglie con musica, giochi, quiz, dj set e ski test Elan. Il Village distribuirà ai visitatori gadget e snack per la felicità anche dei più piccoli, cui dà il benvenuto la mascotte Skiro con un simpatico costume da scoiattolo.

Gli altri appuntamenti in calendario.

Le prossime tappe del Suzuki 4×4 Hybrid Vertical Tour 2020

8 e 9 febbraio – Loc. Pizzalto – Roccaraso (AQ)

15 e 16 febbraio – Campo Smith – Melezet – Bardonecchia (TO)

22 e 23 febbraio – La Conca – Prato Nevoso (CN)

29 febbraio e 1 marzo – Ski Area Belvedere – Canazei Val di Fassa (TN)

7 e 8 marzo – Mottolino – Livigno (SO)

14 e 15 marzo – Loc. Bec De Roces – Arabba (BL)

I prossimi spettacoli degli artisti di Radio Deejay

9 febbraio – Roccaraso – ore 13 Chicco Giuliani

15 febbraio – Bardonecchia – ore 13 Vic

23 febbraio – Prato Nevoso – ore 13 Shorty

1 marzo – Canazei Val di Fassa – ore 13 Wad

7 marzo – Livigno – ore 17 Fargetta

15 marzo – Arabba – Chicco Giuliani

