(ANSA) – PALERMO, 30 APR – Continua con successo la messa in rete dei concerti con le curiosità, le interviste ed i focus nel palinsesto della Brass WebTv. In programma dall’8 sino al 14 maggio, per una intera settimana, il concerto delle “Christmas Ladies” (Carmen Avellone, Anna Bonomolo, Flora Faja,Lucy Garsia e Alessandra Mirabella) dello scorso dicembre, che ha registrato ben 8 sold out sia nella sede della Fondazione The Brass Group, il Real Teatro Santa Cecilia che nei vari teatri siciliani.

Le Ladies, assieme ai musicisti docenti della Scuola Popolare di Musica, hanno voluto anticipare la visione del concerto con un videoclip, rigorosamente realizzato ognuno nelle proprie case, in rete dal 1 maggio, per salutare il proprio pubblico e tutti gli amanti del jazz. Un omaggio di serenità con il brano What a Wonderful World, con l’arrangiamento del Maestro Vito Giordano, la produzione di Fabio Lannino e l’editing di Claudio Casisa.

Momenti di musica da vivere e da vedere collegandosi direttamente al sito www. www.brassgroup.it, cliccando su brasswebtv. Assieme al concerto, verranno messe in rete anche una presentazione a cura di Gigi Razete una intervista alla artiste e all’ideatore del progetto Fabio Lannino ed alcune note discografiche a cura di Vito Giordano.



