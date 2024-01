Lo showman sulla nomina di De Fusco al Teatro di Roma: “Porteranno in scena ‘Natale in casa Crosetto’ e ‘Il Barbiere di Predappio'”. Videochiamata con Amadeus: presentato il nuovo spot del Festival di Sanremo

Si apre una nuova settimana all’insegna del buonumore con ‘VivaRai2!’. Fiorello, Biggio, Casciari e tutta la banda hanno suonato la sveglia nelle case degli italiani in questo lunedì con la consueta rassegna stampa, ma anche con balli, musica e tante risate.

A proposito di argomenti del giorno, Fiorello non poteva esimersi dal commentare l’annuncio di Claudio Baglioni, che ha intenzione di “terminare la sua carriera entro il 2026”. “Ha detto ‘tra 1000 giorni smetto’, i famosi 1000 giorni di me e di te – scherza lo showman, che poi si fa più serio -. Claudio, non puoi farci questa cosa: noi siamo cresciuti con te, siamo nati con te. Se io canto, canto proprio perché ho sentito te. Uno scherzo così non ce lo puoi fare”.

Dopo un breve omaggio in musica e un’interpretazione personale di un breve medley delle canzoni più belle di Baglioni, Fiorello è tornato a scherzarci su: “Vedete che poi la gente imita. Ad esempio i Gemelli di Guidonia hanno annunciato ‘termineremo la nostra attività entro il 2084. Saranno i nostri ultimi 21.800 giorni!”.

Dalla musica si passa la teatro: a far discutere questa volta è la nomina di Luca De Fusco alla direzione generale del Teatro di Roma. “La destra voleva venire anche qui, ma non ha trovato terreno fertile – scherza Fiorello, che poi ironizza -. La stagione a teatro si aprirà con ‘Natale in casa Crosetto’. Poi, dopo Roma, l’obiettivo è la Scala di Milano: lì verrà portato in scena ‘Il Barbiere di Predappio'”.

In chiusura di puntata anche una piacevole sorpresa: un collegamento con l’Ariston, per vedere i progressi della costruzione del glass di ‘VivaRai2!’ a Sanremo. E sul cantiere spunta anche Amadeus, direttore artistico operaio: Fiorello può così presentare ai telespettatori il nuovo spot del Festival, sempre a tema ‘Sanremo si ama’: a parteciparvi tutti i co-conduttori e le co-conduttrici della rassegna musicale, ormai sempre più vicina.