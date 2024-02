In esclusiva su RaiPlay dal 3 febbraio “Il patto del silenzio”, pluripremiato film di indagine psicologica che segna il debutto nel lungometraggio di Laura Wandel, candidato agli Oscar dal Belgio.

Al suo ingresso nella scuola elementare Nora, 7 anni, assiste agli atti di bullismo di cui è vittima suo fratello maggiore Abel, anche lui studente nello stesso istituto. All’inizio la bambina è scioccata e cerca di attirare l’attenzione degli insegnanti e del padre, ma Abel vuole tenere tutto segreto per non subire le ritorsioni dei suoi compagni aguzzini e le impone di rimanere in silenzio. Nora vivrà un terribile conflitto interiore, mentre suo fratello troverà come unica via d’uscita dall’isolamento, quella di adottare gli stessi comportamenti dei suoi compagni bulli, rischiando di trasformarsi da vittima in carnefice, fino a un commovente finale.

La regista belga Laura Wandel segue questa piccola ma drammatica vicenda con straordinaria sensibilità, restando ad altezza di bambino, concentrata sui volti dei due bravissimi protagonisti. Il racconto mette perfettamente a fuoco il controverso microcosmo infantile, con le sue fragilità e crudeltà, dove gli adulti faticano ad entrare, genitori o insegnanti che siano. Le tecniche di ripresa e le interpretazioni coinvolgenti dei due giovani attori, in particolare della piccola Maya Vanderbeque, permettono invece allo spettatore di vivere dal di dentro le crude esperienze di emarginazione e bullismo raccontate dal film.

Nel cast, oltre alla strepitosa Maya Vanderbeque (Nora), da segnalare Günter Duret (il fratello, Abel), Karim Leklou (Il padre), Laura Verlinden (Madame Agnès).

La pellicola ha ricevuto nel 2021 il Premio Fipresci Miglior film al Cannes Film Festival; ha ottenuto 10 nominations e 7 premi al Magritte Awards; nel 2021 al London Film Festival è stato premiato come Migliore opera prima e nel 2021 all’European Film Award Nomination come Scop.

“Il patto del silenzio” è un film per tutti, ma assolutamente da non perdere per insegnanti, genitori e figli.