Con uno speciale sketch all’interno dello spettacolo, le autrici Sarah Malnerich e Francesca Fiore faranno riflettere il pubblico in modo divertente e provocatorio sul ruolo di genitori e figli nel mondo del digitale.

Milano, 31 maggio 2023 – Quanto ne sanno gli adulti sul tema della sicurezza sui social? Oggi Meta annuncia “Mammadimeta”, la collaborazione con Mammadimerda volta a sensibilizzare i genitori sull’importanza di un utilizzo responsabile dei social da parte dei loro figli adolescenti.

Mammadimeta si inserisce all’interno del tour estivo “Uno Spettacolo Esecrabile al Sole” del duo Mammadimerda, composto da Sarah Malnerich e Francesca Fiore. Dopo il successo del tour primaverile, le due autrici tornano nei teatri d’Italia in un’operazione di satira sociale nello stile comico e dissacrante che le contraddistingue. Il tour partirà lunedì 5 giugno da Firenze e continuerà con 15 tappe da nord a sud fino a fine estate.

Ancora una volta, la performance di Sarah e Francesca condurrà gli spettatori in una riflessione sulle tematiche più discusse dei giorni nostri, dalla condizione femminile al tema del gender pay gap. Per la prima volta, le autrici aggiungono allo show un ulteriore spunto di riflessione, quello del ruolo di genitori e figli quando si tratta di digitale. Con uno speciale sketch, la coppia Mammadimerda metterà in scena con ironia e sarcasmo situazioni comuni che i genitori potrebbero trovarsi ad affrontare quando si parla di social media, ma con l’obiettivo più profondo di portare i genitori ad interrogarsi e a voler comprendere meglio come guidare i loro figli verso un utilizzo consapevole delle piattaforme.

Tutelare la sicurezza online è da sempre una priorità per Meta, che si impegna ogni giorno a garantire alle persone, soprattutto agli adolescenti, uno spazio sicuro in cui potersi connettere ed esprimere. Tuttavia, un utilizzo sano e corretto dei social passa anche dalla conoscenza del mezzo ed è per questo che Meta ha deciso di incrementare gli sforzi nell’educazione alla sicurezza online dei più giovani, così come dei genitori che li accompagnano nella vita di tutti i giorni.

L’obiettivo di Mammadimeta è proprio quello di sensibilizzare gli adulti sull’argomento e fornirgli al tempo stesso gli strumenti necessari per avvicinarsi agli adolescenti, comprendere le loro esperienze e guidarli verso un’esperienza positiva sui social. Durante il tour verrà condivisa con il pubblico una breve guida a Instagram con gli strumenti dedicati a genitori ed adolescenti per un uso sicuro e consapevole della piattaforma, disponibile anche su mammadimeta.it

Inoltre, Meta ha creato il Family Center, uno spazio che permette di accedere a risorse utili fornite dagli esperti che possono essere utilizzate per sostenere gli adolescenti e che coinvolgono gli adulti nell’esperienza online dei ragazzi.

Maggiori informazioni su “Uno Spettacolo Esecrabile al Sole”, sulle date del tour e l’acquisto dei biglietti sul sito mammadimerda.it.