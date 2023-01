Nel biennio 2018/2019 la tournée di Musicanti ha effettuato ben 60 rappresentazioni in giro per l’Italia, riscuotendo un grande successo di pubblico, di stampa e di critica. Infatti dopo il prossimo debutto napoletano lo spettacolo continuerà il suo giro con nuovi appuntamenti a Roma, Firenze, Milano oltre ad una preannunciata tournée estiva nelle piazze italiane.

Pino Daniele ha saputo restituire le molteplici identità di una città difficile, densa di culture e ricca di contraddizioni. In MUSICANTI le vicende dei personaggi s’intrecciano con le canzoni che hanno emozionato migliaia di persone.

Le canzoni di Pino Daniele come nuovi racconti dell’anima.

La storia originale è stata scritta, e cucita con cura attorno alle canzoni del bluesman napoletano, da Alessandra Della Guardia e Urbano Lione , realizzata e fortemente voluta dalla società di produzione Ingenius Srl con la direzione artistica di Fabio Massimo Colasanti , a lungo collaboratore di Pino Daniele e presente in numerose produzioni italiane e internazionali di prestigio.

L’originale opera, una favola ricca di emozioni con uno straordinario cast e una formidabile live band, riprende il tour da Napoli e dal 14 febbraio , per sei appuntamenti, sarà in scena al T eatro Cilea al Vomero.

