Come tradizione, condivisa dal sito del Festival, il Premio Lunezia esprime la sua preferenza tra i big in gara al Teatro Ariston. Quest’anno la scelta si è spostata anche sulla competizione dei giovani, prevista il 19 Dicembre al Teatro del Casinò di Sanremo in onda su Rai Uno.

Per il Premio Lunezia il brano più musical-letterario è “Boulevard” di Clara, quasi un plebiscito convalidato dal direttore musicale e segretario di Commissione Beppe Stanco.

Con il Patrocinio del Ministero della Cultura e il battesimo artistico di Fernanda Pivano e Fabrizio De André il Premio Lunezia annuncia così la sua indicazione Sanremo Juniores.

“Con l’attenzione dei nostri esperti musical-letterari l’indicazione sui giovani ricade su Clara” – dichiara il Patron Stefano De Martino -, a cui fa seguito il commento di Loredana D’Anghera, direttore artistico del Premio Lunezia Nuove Proposte: “L’anima musical-letteraria del brano si realizza con una fusione testo-musica in ottimo equilibrio. Inoltre, Clara riesce a cucire i diversi momenti emozionali della canzone cambiando intenzione vocale in modo convincente. Di sostegno l’arrangiamento che ben segue l’andamento evolutivo dell’opera“.

Il trofeo costituto dall’opera scultorea in marmo bianco di Carrara sarà suffragato anche dalla motivazione di Selene Pascasi, poetessa, studiosa di Musical-Letterarietà e giornalista del Sole 24 Ore.