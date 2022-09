Ancora un importante finanziamento regionale per favorire l’adesione di nuovi tesserati e iscritti tra le associazioni e società sportive, duramente penalizzate dalle limitazioni e restrizioni disposte a contrasto della diffusione del virus Sars-Covid 19.

L’ARUS, in quanto soggetto attuatore delle misure di welfare sportivo, al fine di agevolare le famiglie alla partecipazione al bando ha provveduto ad attivare sul proprio sito una piattaforma dedicata alla compilazione della domanda online al seguente indirizzo web: https://www. universiade2019napoli.it/ voucher-sportivo-alle- famiglie/ .

Hanno aderito al progetto oltre 630 Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche riconosciute dal CONI o dal CIP, il cui elenco è stato pubblicato sul sito dell’ARUS (Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport) al seguente link: VOUCHER SPORTIVO PER LE FAMIGLIE – Universiade 2019 Napoli .

Il progetto prevede lo stanziamento della Regione Campania di un contributo pari a 400 euro per ogni minore rientrante nella fascia d’età tra i 6 e i 15 anni.

Nell’ambito del “Piano sociale” della Regione presentato nei giorni scorsi, e che prevede sostegni alle famiglie e alle imprese della Campania, è stato pubblicato il bando relativo all’erogazione del Voucher Sportivo, per agevolare le famiglie che appartengono a fasce di reddito medio-basse.

PIANO SOCIALE REGIONE CAMPANIA, VIA AL BANDO PER I “VOUCHER SPORTIVI” ALLE FAMIGLIE

