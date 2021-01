TORINO – Mancava solo l’annuncio ufficiale, visto che la seduta d’allenamento odierna al Filadelfia è stata diretta dal tecnico della Primavera Marcello Cottafava, che ora è arrivato: Marco Giampaolo non è più l’allenatore del Torino. A comunicarlo questa nota del club granata: “ Il Torino Football Club comunica di aver esonerato Marco Giampaolo dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia Giampaolo e il suo staff per la professionalità e Advertisements L’ormai ex allenatore, che sarà sostituito da Davide Nicola (oggi “spettatore” all’allenamento), era arrivato solo questa estate sulla panchina del Torino, ma paga un rendimento e una classifica da incubo che vede i granata in piena lotta salvezza, al penultimo posto a quota 13 punti. Per l’annuncio del neo tecnico, che ha già rescisso il contratto che lo legava al Genoa, si attendono solo gli ultimi documenti.