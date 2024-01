Renzo Arbore e Gegè Telesforo tornano con un nuovo e inedito appuntamento, in onda giovedì 11 gennaio su Rai2 in seconda serata, del programma di Rai Cultura “Appresso alla musica: Premiata bottega di antiquariato musicale di Renzo Arbore”, dopo il boom di ascolti del debutto (giovedì scorso) e consensi da parte del pubblico e della critica.

La serie “Appresso alla musica: Premiata bottega di antiquariato musicale di Renzo Arbore” – venti puntate in onda ogni giovedì sulla seconda rete e, in replica, ogni mercoledì in seconda serata su Rai5 – è uno scrigno che custodisce momenti indimenticabili delle esperienze di Renzo Arbore nel mondo dell’intrattenimento.

Nella prossima emozionante puntata, gli spettatori avranno il privilegio di immergersi nelle perle rare della storia della musica italiana. Renzo Arbore e Gegè Telesforo ci guideranno attraverso momenti indimenticabili tratti dai programmi più iconici, offrendo uno sguardo esclusivo sulle esibizioni di alcune leggende della musica.

Ecco un assaggio delle straordinarie chicche che attendono il pubblico: Tony Dallara, indiscusso caposcuola degli “urlatori”, nello show “Il caso Sanremo” in un’interpretazione mozzafiato di “Tu sei romantica”. E, ancora, un viaggio nel passato con una straordinaria versione del brano “C’est magnifique” (tratta da “Quelli dello swing”) con Max Paiella, Lillo & Greg, Piji, Le Divettes, energia a suon di swing. Poi, un tuffo nel 1970 nello studio di “Speciale per voi” con un giovanissimo Gianni Morandi: momenti di pura nostalgia.

Un’emozionante esibizione di Renzo Arbore L’Orchestra Italiana nel brano “Era de Maggio”, al Teatro dell’Opera di Roma (2004) di fronte all’allora Presidente della Repubblica, Ciampi. Inoltre, le sonorità coinvolgenti della band Swing Maniacs in concerto a teatro Reggio di Parma, omaggiando il genio di Natalino Otto, pioniere del genere swing in Italia.

Una preziosità assoluta: la voce italiana più famosa al mondo, Andrea Bocelli, in una versione inedita de “Il Materasso”. Un momento unico per due grandi maestri della musica italiana.

Questa puntata di “Appresso alla musica” promette di essere un viaggio attraverso i decenni, unendo le generazioni attraverso la musica intramontabile.